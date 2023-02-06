اشغال إسرائيلية قرب الحدود والجيش اللبناني مستنفر

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 6 فبراير 2023 06:09 مساءً - دوت الخليج :- أفاد مصدر أمني لبناني، اليوم الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلي يقوم بتنفيذ اشغال قرب الخط الأزرق الحدودي، ويخرق أحيانا الخط التقني دون تجاوز الخط الأزرق، فيما يقوم الجيش اللبناني بالانتشار والاستنفار تحسبا لأي طارئ.

وقال إن الجيش الإسرائيلي يُنشئ خطًا دفاعيًا ثانيًا على الخط الأزرق في وادي هونين، ويثبت سياجًا معدنيًا جديدًا دون خرق الخط.

وأضاف المصدر" أقدمت جرافات تابعة للجيش الإسرائيلي على تجاوز بوابة السياج التقني في وادي هونين؛ لتنفيذ أشغال هندسية دون أن تخرق الخط الأزرق، كما أن الجيش اللبناني انتشر بالقرب من الجرافات لمنع أي خرق.

--(بترا)

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