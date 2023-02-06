الجيش الإسرائيلي يخرق الخط الأزرق الحدودي مع لبنان

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 6 فبراير 2023 06:09 مساءً - دوت الخليج :- أفاد مصدر أمني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت بتسجيل استنفار متبادل بين الجيش اللبناني وقوات الجيش الإسرائيلي عند الحدود، اليوم الأربعاء، على خلفية قيام احدى الجرافات الإسرائيلية بخرق الخط الأزرق الحدودي عند حدود مستعمرة "المطلة" وقيامها بتنظيف الطريق العسكرية قرب السياج التقني.

‏وأشار المصدر إلى " أن الإشكال ما زال مستمرا، حيث استقدم الجيش الإسرائيلي دباباتي ميركافا وحضر وفد قيادي إسرائيلي وأصر على متابعة العمل قرب الخط الأزرق ، فيما أكد الجيش اللبناني منع أي خرق، بعدما كان أوقف عمل الجرافة الإسرائيلية".

ولفت إلى أن دورية من قوات "اليونيفيل" حضرت إلى المكان وأجرت اتصالات مكثفة بين الطرفين لمعالجة الإشكال.

--(بترا)

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