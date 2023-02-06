اليونيفيل تؤكد عودة الهدوء على الحدود اللبنانية مع إسرائيل

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 6 فبراير 2023 06:09 مساءً - دوت الخليج :- انتشر الجيش اللبناني اليوم الأحد، بعد التحركات الإسرائيلية في وادي هونين بجنوب لبنان، لمنع أي خرقٍ للخط الأزرق، بعدما تجاوزت جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي السياج التقني في المنطقة، أثناء قيامها بأشغال هندسية، تؤازرها حفارة، بحماية عربة مدرعة وقوة مشاة إسرائيلية.

وحضرت إلى المكان قوات "اليونيفيل" و فريق المراقبين الدوليين، ولجنة الارتباط، التي أجرت اتصالات بالجانبين لتهدئة الوضع، وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه.

وفي السياق، أكدت القوات الدولية العاملة في الجنوب، أن "الوضع الحدودي جنوباً هادئ"، وجنود حفظ السلام موجودون على الأرض، والاتصالات دائمة مع كلا الطرفين، لاحتواء أي توتر قد ينشأ.

--(بترا)

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