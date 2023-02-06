شبهة جنائية بوفاة شقيقين في الطفيلة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 6 فبراير 2023 06:09 مساءً - دوت الخليج :- عثرت الأجهزة الأمنية صباح اليوم على جثة شقيقين بعد بلاغ عن فقدانهما يوم أمس في منطقة بصيرا في محافظة الطفيلة. ووفق الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، فقد تبين وجود شبهة جنائية بوفاتهما وشُكل فريق تحقيقي لمباشرة التحقيق في القضية.

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