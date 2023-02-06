الملك يلتقي بايدن الخميس المقبل في واشنطن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 6 فبراير 2023 06:09 مساءً - دوت الخليج :- يلتقي جلالة الملك عبدالله الثاني الرئيس الأميركي جو بايدن، في البيت الأبيض يوم الخميس المقبل، ضمن زيارة جلالته إلى الولايات المتحدة الأميركية.

ويجري جلالته والرئيس بايدن مباحثات تتناول سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية وعلاقات الصداقة بين الأردن والولايات المتحدة من خلال توسيع التعاون في شتى المجالات.

وستتطرق المباحثات إلى المستجدات في الإقليم والعالم، خصوصا المتعلقة بالقضية الفلسطينية ودور الولايات المتحدة المحوري حيالها، فضلا عن تبعات الأزمة في أوكرانيا.

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