نتائج تكميلية التوجيهي - رابط

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 6 فبراير 2023 06:09 مساءً - دوت الخليج - أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نسبة النجاح في الدورة التكميلية للثانوية العامة بلغت 2،66 % . جاء ذلك في مؤتمر عقدته الخميس وأعلنت النتائج على الرابط التالي : www.Tawjihi.jo . وقالت الوزارة، إنها ستعلن في بيان لها نسب النجاح العامة ونسب النجاح في المباحث وتداريج المعدلات.

وشارك في جلسات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة/ الدورة التكميلية 2022 التي بدأت في السابع والعشرين من شهر كانون الأول الماضي نحو مئة ألف مشترك ومشتركة في جميع الفروع الأكاديمية والمهنية. لمعرفة نتائج تكميلية الثانوية العامة " التوجيهي " عبر موقع وزارة التربية والتعليم : انقر هنا

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