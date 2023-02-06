نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الملك يواصل لقاءاته في الكونغرس ويجتمع بعدد من لجان مجلس الشيوخ على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 6 فبراير 2023 06:09 مساءً - الشراكة الاستراتيجية وتوسيع التعاون والقضية الفلسطينية تصدرت جدول أعمال لقاءات الملك. دوت الخليج :- واصل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، لقاءاته في الكونغرس الأميركي بعقد اجتماعات مع لجان الخدمات العسكرية والمخصصات والعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ.

وتم التركيز على الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة وأهميتها كعامل محوري في تعزيز الاستقرار بالمنطقة، فضلا عن سبل توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، وإدامة التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما جرى خلال اللقاءات، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بحث آخر المستجدات في المنطقة والعالم، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وشدد جلالته في اللقاءات، التي حضرت جانبا منها جلالة الملكة رانيا العبد الله، على أهمية دور الولايات المتحدة القيادي في الإقليم وعلى الساحة الدولية، مثمنا الدعم الذي تقدمه للمملكة في مختلف المجالات.

وجدد جلالة الملك التأكيد على موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، داعيا إلى تكثيف الجهود الدولية للدفع باتجاه التهدئة ووقف التصعيد والإجراءات الأحادية التي تقوض فرص تحقيق السلام وتدفع بالمنطقة بأكملها إلى دوامة من العنف وعدم الاستقرار.

وأكد جلالته حرص الأردن على مواصلة العمل مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لتوفير أفق سياسي يمهد للعودة إلى مفاوضات فلسطينية إسرائيلية جادة لتحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

وتناولت اللقاءات مجمل التطورات في المنطقة، وأبرزها أهمية تعزيز أمن العراق واستقراره، ومستجدات الأوضاع في لبنان وسبل التعامل معها، والجهود الدولية في التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.

وأعرب أعضاء لجان مجلس الشيوخ عن دعمهم لبرامج التحديث السياسي والاقتصادي والإداري في الأردن، وللإرادة القوية لجلالة الملك في المضي قدما فيها على الرغم من الظروف بالمنطقة.

وأشادوا بنهج المملكة، بقيادة جلالته، في العمل من أجل تحقيق السلام وتعزيز الاستقرار والتعاون في الإقليم، معربين عن حرصهم على الاستماع إلى جلالة الملك حول أبرز قضايا المنطقة.

وأكدوا أهمية دور الأردن في حماية ورعاية الأماكن المقدسة في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها، مثمنين جهود المملكة المستمرة في استضافة اللاجئين، وتوفير مختلف الخدمات الحيوية لهم.

وحضر اللقاءات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الملك يواصل لقاءاته في الكونغرس ويجتمع بعدد من لجان مجلس الشيوخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.