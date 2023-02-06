ولي العهد يهنئ الملك بعيد ميلاده .. بالفيديو

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 6 فبراير 2023 06:09 مساءً - دوت الخليج :- هنأ سمو ولي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة ذكرى عيد ميلاده الميمون. ونشر سموه فيديو عبر انستغرام قال فيه : "دُمتَ للعطاء منارة.. ٦١ عاماً على درب الخير.. بحفظ الرحمن يا أغلى الرجال ".

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