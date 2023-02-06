الأردن .. ملاحقة ناشري إشاعة “انتشار مخدرات الفراولة بالمدارس”

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 6 فبراير 2023 06:09 مساءً - دوت الخليج :- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنَّ هناك مَن يقوم بإعادة نشر إشاعة انتشار مخدرات الفراولة في المدارس وهي إشاعة كاذبة جرى نفيها عديد المرّات.
وأكد أنّه ستتم ملاحقة كل من يقوم بنشرها أو يقوم بنشر مثل تلك الإشاعات التي لا أساس لها من الصحة.
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