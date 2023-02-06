تركيا: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1498 قتيلا و8 آلاف 533 مصابا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 فبراير 2023 05:25 مساءً - أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، الاثنين، ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 1498 قتيلا 8 آلاف 533 مصابا وانهيار ألفين و834 مبنى.

إلى ذلك، خصصت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية فى إسطنبول أرقام هواتف للإبلاغ عن أي مواطنين مصريين متأثرين بالزلزال الذى ضرب تركيا، فجر الاثنين، داعية كل من لديه معلومات أو استفسارات بالتواصل على الأرقام التالية 00902123242160 أو00905444515555.

شهدت العاصمة التركية أنقرة عدد من الهزات الأرضية التى شهر بها السكان وأدت غلى حسائر مادية فى الأرواح والمبانى وأشار إلى أن وزارتي الصحة والداخلية ودائرة الكوارث والطوارئ وإدارات الولايات وكافة المؤسسات الأخرى تقوم بأعمالها على وجه السرعة، وذلك حسبما نشرت وكالة الأنباء الأوروبية صورا.