زلزال و87 تابعا.. الطبيعة تقسو على الشرق الأوسط «فيديوجراف»

جدة - نرمين السيد - شهدت تركيا وسوريا زلزالاً عنيفًا، فجر اليوم الإثنين، ما أسفر عن مقتل المئات ووقع آلاف المصابين فى البلدين، حيث أكدت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية أنه الزلزال الأقوى منذ 100 عام.





وأعلنت إدارة الكوارث التركية تسجيل 87 هزة ارتدادية فى أعقاب الزلزال الذى وقع فجرًا بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر. وأعقب الزلزال انفجار وحريق هائل بخط غاز فى مدينة هاطاى التركية، وتهدم 65 بناء فى عثمانية و19 بأورفا، وأسفر عن تدمير بقلعة غازى عنتاب. كما أعلنت السلطات التركية أن الزلزال خلف أكثر 284 قتيلا فى تركيا، وفى المقابل أسفر عن مقتل أكثر من 237 شخصًا وإصابة 639 على الأقل فى سوريا. وأعلنت سوريا تأمين أماكن الإيواء والغذاء للمتضررين فيما أعلن الجيش التركى حالة الطوارئ فى المناطق المنكوبة، ودعا رئيس الهلال الأحمر التركى للتبرع بالدم فى كامل البلاد

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