العراق.. إخراج الطلبة إلى الساحات فى مدارس «دهوك» بسبب الزلزال

جدة - نرمين السيد - وقامت السلطات العراقية بإخراج الطلبة إلى الساحات فى مدارس "دهوك" العراقية، بسبب استمرار الهزات، خشية زيادة موجة الزلازل.

ووفقًا لهيئة الكوارث التركية، ضرب زلزال قوى تركيا، اليوم الإثنين، ما أسفر عن مقتل نحو 284 شخصا وإصابة نحو 440 آخرون، وانهارت مئات المبانى، فيما تواصل فرق الإنقاذ التركية البحث عن ناجين تحت أنقاض المبانى فى شوارع تغطيها الثلوج.

ووصفت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية الزلزال العنيف الذى بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر،

وضرب جنوب تركيا فى وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين، بأنه أقوى زلزال شهدته البلاد منذ أكثر من مائة عام.