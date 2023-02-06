ارتفاع عدد قتلى الزلزال في تركيا إلى 1121

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 فبراير 2023 04:27 مساءً - أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أنّ “عدد القتلى نتيجة الزلزال ارتفع إلى 1121 والجرحى إلى 7624”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي، عن هزة بقوّة 7.5 درجات على مقياس ريختر ضربت وسط تركيا.

هذا وشعر سكان المناطق اللبنانية بهزة أرضية قوية، عن هزة ارتدادية ضربت مدينتي غازي عنتاب وشانلي أورفا، جنوبي تركيا، فيما أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، عن هزة أرضية في دمشق واللاذقية، وعدد من المحافظات.

وفي وقت سابق من فجر اليوم، ضرب زلزال بقوة 7,8 درجات جنوب تركيا قرب مدينة غازي، بالقرب من الحدود السورية، تسبب بسقوط العديد من القتلى والإصابات وانهيار العديد من المباني في المناطق التركية والسورية.