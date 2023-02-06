أخطر الزلازل فى تاريخ البشرية.. أحدها خلف 230 ألف ضحية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - سجلت البشرية مئات الزلازل المدمرة منذ آلاف السنين، إذ تعانى بعض البلدان من ارتفاع معدل الهزات المدمرة عن غيرها، ويعد زلزال حلب السورية الذى وقع عام 1138 ميلادية واحدًا من أخطر الزلازل الدموية والكارثية في التاريخ.





ويصنف زلزال حلب السورية كأقوى رابع زلزال فى التاريخ، وكثالث زلزال مميت فى التاريخ، إذ بلغ عدد ضحاياه أكثر من 230 ألف قتيلاً، وبلغت شدته 8.5 درجة على مقياس ريختر. كما يعد زلزال شيلى العظيم الأكبر فى القرن العشرين، والذى وقع الزلزال قبالة سواحل جنوب تشيلى عام 1960، وبلغت قوته 9.5 درجة بمقياس ريختر. وخلف زلزال شيلى العظيم أضرارًا جسيمة وتسبب في فقدان هائل فى الأرواح، كما أعقبه تسونامى ضرب المناطق الساحلية. كذلك، يعتبر زلزال شيلى القديم الذى وقع قبل 3800 عام فى الشمال أخطر زلزال على وجه الأرض، حيث بلغت قوته 9.5 درجات على مقياس ريختر، وأدى إلى أمواج تسونامى بارتفاع 20 مترًا، وبلغ تصدّعه حوالى 620 ميلًا (ما يعادل ألف كيلومتر).

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