العالم اليوم - مستوى تاريخي..التجارة الخارجية للإمارات تسجل 600 مليار دولار

انتم الان تتابعون خبر مستوى تاريخي..التجارة الخارجية للإمارات تسجل 600 مليار دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 فبراير 2023 04:20 مساءً - سجلت التجارة الخارجية لدولة الإمارات، رقما قياسيا تاريخيا، خلال العام الماضي، بأكثر من 2.2 تريليون درهم (600 مليار دولار)، بنمو 17 بالمئة على أساس سنوي.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، في تغريدة على تويتر، إن التجارة الخارجية للإمارات تتسارع، وإن علاقاتها الاقتصادية الدولية في نمو.

"الإقبال الاستثماري والسياحي والعقاري على دولة الإمارات يحقق أرقاما غير مسبوقة"، بحسب ما قاله الشيخ محمد بن راشد.

من جانب آخر اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، في اجتماعه اليوم، القرارات التنفيذية لإنشاء الصندوق الوطني للفضاء، وتكليف الجهات المختصة بدراسة الاستفادة الحكومية المثلى من تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديد مثل ChatGPT، وتأثيراته المستقبلية على القطاعات التعليمية والصحية والإعلامية.

وكان الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، قال الشهر الماضي، إن التجارة الخارجية لدولة الإمارات "رسخت تعافيها من تداعيات جائحة كوفيد 19 وعودتها إلى تسجيل معدلات أعلى مما كانت عليه قبل الجائحة".

وتستهدف "رؤية نحن الإمارات 2031" إلى زيادة التجارة الخارجية الإماراتية إلى 4 تريليونات درهم، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم.