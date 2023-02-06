العالم اليوم - إنتاج العراق من النفط يتراجع بـ100 ألف برميل يوميا في يناير

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 فبراير 2023 04:20 مساءً - أظهرت بيانات من شركة تسويق النفط العراقية (سومو) اليوم الاثنين أن العراق أنتج 4.33 مليون برميل يوميا من الخام في يناير الماضي بانخفاض 100 ألف برميل يوميا عن ديسمبر، بحسب وكالة رويترز.

ووفقا لأرقام الإنتاج، فإن إنتاج العراق من الخام في يناير جاء أقل من حصته في إطار اتفاق أوبك+ بمقدار 100 ألف برميل يوميا.

وأشارت البيانات إلى أن انخفاض الإنتاج جاء بعد تراجع الصادرات من كل من العراق وإقليم كردستان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي كما انخفض أيضا الاستهلاك المحلي.

وقال مسؤولان مطلعان في قطاع النفط هذا الشهر إن العراق يخطط لإغلاق حقل غرب القرنة2 الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 400 ألف برميل يوميا لعشرة أيام لإجراء أعمال صيانة اعتبارا من 20 فبراير.

وقال المصدران إن الصيانة لن تؤثر على صادرات النفط إذ من المقرر زيادة الإنتاج من حقول النفط الأخرى لتغطية النقص.

وكانت وزارة النفط العراقية، قالت مطلع الشهر إن إيرادات العراق النفطية في يناير الماضي، بلغت حوالي 7.7 مليار دولار.

وأضافت الوزارة أن الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، أظهرت أن مجموع الصادرات النفطية في يناير الماضي بلغ حوالي 101.2 مليون برميل، فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد أكثر من 75.96 دولار.

وكانت صادرات النفط الخام العراقية قفزت في العام الماضي إلى أكثر من 115 مليار دولار، بزيادة حوالي 52 بالمئة عن العام السابق، بفضل ارتفاع أسعار بيع النفط.

والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بعد السعودية، ويعتمد على إيرادات النفط لتمويل ما يصل إلى 92 بالمئة من نفقات الدولة.