خبير جيولوجى لـ«القاهرة الإخبارية»: توابع زلزال تركيا قوية ومستمرة

وأوضح الدكتور صخر النسور، خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، وهو يأتى نتيجة تصادم الصفيحة العربية وحركتها باتجاه الشمال، مع الصفيحة الأوراسية على طول مناطق التماس بين تلك الصفائح، فنتيجة هذا التصادم تتولد هذه الطاقة التى تعد تحريرًا للطاقة المخزنة فى باطن الأرض وفى الصخور وينتج عنها حدوث الزلزال، مشيرا إلى استمرار مجموعة الهزات الارتدادية.
وأضاف، أن الصفيحتين المتصادمتين كبيرتين جدًا، بالمنطقة النشطة زلزاليًا، وهى عادة ما تتركز فى إيران وتركيا والقوقاز، إذ أن هذه المنطقة شهدت العديد من الزلازل تاريخيًا.
وأشار خبير علم الجيولوجيا، إلى أن الزلزال نتج عنه دمار هائل وخلف عدد كبير من الضحايا، الذين تتزايد أعدادهم بكل لحظة فى الجنوب التركى، مشيرًا إلى أنه عندما يكون هناك زلزال كبير بهذا الحجم تفوق قوته 7.7 على مقياس ريختر فمن الطبيعى أن تحدث هزات ارتدادية كبيرة تشهدها هذه المناطق.
وأكد الدكتور صخر النسور لـ"القاهرة الإخبارية"، أن الهزات الارتدادية قوية بلغت تقريبًا حسب المؤشرات الأولية 6.5 على مقياس ريختر، لافتًا إلى أن مجموع هذه الهزات هى تعبير عن حجم الزلزال الأول الكبير الذى حدث فجر اليوم، وستستمر مجموعة من الهزات الارتدادية.
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