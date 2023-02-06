الأمين العام يستقبل ممثل الاتحاد الأوروبى لعملية السلام

جدة - نرمين السيد - استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، سفين كوبمانز، ممثل الاتحاد الأوروبى لعملية السلام فى الشرق الأوسط، بمقر الأمانة العامة للجامعة، حيث تناول اللقاء آخر مستجدات الوضع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وسُبل مواجهة انسداد الأفق السياسى.





ونقل جمال رشدى، المتحدث باسم الأمين العام، عن أبو الغيط تأكيده خلال اللقاء على خطورة السكوت عن التدهور المطرد فى الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة جراء تصاعد حملة القمع التى تُمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلى فى مدن الضفة، والتى أدت إلى سقوط العشرات من الشهداء والضحايا منذ بداية العام الحالى.

وانتقد أبو الغيط نكوص كل أنصار السلام، بمن فى ذلك الاتحاد الأوروبى، عن تحميل إسرائيل نصيبها من المسؤولية عن هذا التصعيد، خصوصا فى ضوء توجهات حكومتها الحالية نحو توسيع الاستيطان وتشديد الخناق على الفلسطينيين عبر حملات عسكرية متكررة، فضلاً عن الاعتقال وهدم المنازل وغير ذلك من الإجراءات القمعية التى تنتهك القانون الدولى الإنسانى.

وذكر المتحدث الرسمى أن الأمين العام استمع خلال اللقاء لموقف الاتحاد الأوروبى كما عرضه المبعوث، وأنه اتفق معه فى أن تغييب الأفق السياسى يُعد سبباً رئيسياً فى تصاعد وتيرة العنف، مُشدداً على مسؤولية المجتمع الدولى عن تغيير هذا الوضع قبل انفجار الموقف على نحوٍ لن يكون فى صالح الاستقرار والسلام.