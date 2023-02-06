ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال فى سوريا إلى 600 قتيل

جدة - نرمين السيد - وأعلن الهلال الأحمر السورى، أن عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة فى المناطق المنكوبة جراء الزلزال. كما أعلنت الحكومة السورية عن خطة طوارئ على المستوى الوطنى لمواجهة آثار الزلزال الذى ضرب البلاد فجر اليوم الإثنين،

وترأس الرئيس السورى بشار الأسد، اجتماعا طارئا للحكومة حول تداعيات الزلزال، فيما أعلنت السلطات السورية تأمين أماكن الإيواء والغذاء للمتضررين من الزلزال بشكل عاجل.

وضرب زلزال عنيف محافظات عدة فى سوريا، فجر اليوم الإثنين، ما أسفر عن سقوط مئات الضحايا فى محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس، جراء الزلزال.