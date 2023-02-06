7.6 درجة ريختر.. زلزال عنيف آخر يضرب تركيا (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وأكد المعهد الأمريكى، أن زلزالا جديدًا بقوة 7.5 درجة على مقياس ريجتر، ضرب جنوب شرق تركيا، منذ قليل.
أعلن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الزلزال المدمر الذى ضرب جنوب تركيا، إلى 912 قتيلا و5382 مصابًا حتى الآن، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.
وأضاف الرئيس التركى فى مؤتمر صحفى نقلته "القاهرة الإخبارية"، بعد تعرض البلاد لزلزال مدمر، أن عشرات المفقودين ما يزالون تحت الأنقاض.
وأشار أردوغان إلى أنهم يتواصلون مع العديد من الدول فيما يخص عملية المساعدات، مؤكدًا الإبقاء على فتح الطرق المؤدية للمناطق المنكوبة.
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