زالزال جديد بقوة 7.5 درجة يضرب سوريا والعراق

جدة - نرمين السيد - ومن جهتها أعلنت هيئة الأنواء الجوية فى العراق - وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء "واع" - أن العاصمة بغداد تأثرت بموجات الزلزال الذى ضرب سوريا منذ قليل وبلعت شدته 7.5 درجة. وأضافت: أن بغداد وأربيل ودهوك ونينوى ومحافظات أخرى تأثرت بالهزات الارتدادية الناتجة عن الزلزال.

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