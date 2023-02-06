العالم اليوم - هزات ارتدادية تصل العراق.. وكشف حجم الأضرار

انتم الان تتابعون خبر هزات ارتدادية تصل العراق.. وكشف حجم الأضرار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 فبراير 2023 02:31 مساءً - شهدت المناطق الشمالية والغربية في العراق، الإثنين، وخاصة في محافظة نينوى ومحافظات إقليم كردستان العراق، أربيل ودهوك والسليمانية، سلسلة هزات ارتدادية بفعل الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، وامتدت توابعه لتطال العديد من الدول العربية مثل العراق ولبنان والأردن.

وأعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية عن تأثر العاصمة بغداد، بموجات الزلزال الثاني الذي ضرب تركيا.

وقال المتحدث باسم الهيئة عامر الجابري لوكالة الأنباء العراقية، أن "زلزالا ثانيا بقوة 7.6 درجات على مقياس ريختر ضرب مناطق في تركيا".

وأضاف أن "بغداد وأربيل ودهوك ونينوى ومحافظات أخرى تأثرت بالهزات الارتدادية الناتجة عن الزلزال".

وكانت وزارة النقل العراقية، قد أعلنت في وقت سابق عن تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حدوث هزة أرضية قوية فجر الإثنين، قرب الحدود العراقية - التركية .

وذلك في بيان جاء فيه : "أن الهزة الأرضية سُجلت في تمام الساعة 04:18:32 فجر هذا اليوم بالتوقيت المحلي في منطقة أورفة قرب مدينة غازي عنتاب جنوب غرب تركيا".

وتابع البيان :"هذا وقد تم الشعور بها بقوة من قبل المواطنين في مدن إقليم كردستان العراق والموصل وبعض المحافظات".

ودعت الهيئة المواطنين إلى :"أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة، والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي".

وقال المتحدث باسم الهيئة عامر الجابري، لوكالة الأنباء العراقية:

هذه الهزة هي ارتدادية جراء الزلزال الذي ضرب مناطق تركية وسورية قرب الحدود العراقية، والذي بلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر.

أهالي مناطق إقليم كردستان العراق ونينوى وبعض المحافظات العراقية، شعروا بالهزة التي تبعد عن الحدود العراقية التركية 400 كم.

لم نسجل حتى الآن أية خسائر بسبب الهزة.

هذا وشعر خاصة سكان محافظتي أربيل ودهوك، بالتوابع الزلزالية التي ضربت العراق، حيث هرعوا للشوارع عند ساعات الفجر وظهيرة الإثنين، جراء وقوع هزات ارتدادية جديدة، خشية من انهيار المباني والمنازل.

واقتصرت الأضرار على حدوث بعض التشققات الصغيرة في جدران عدد من الشقق والمنازل، كما حصل في عاصمة إقليم كردستان العراق أربيل، فيما لم يتم تسجيل خسائر بشرية.

فيما أصدرت وزارة النقل والاتصالات في حكومة إقليم كردستان العراق، جملة توصيات وتعليمات للمواطنين للالتزام بها خلال وقوع الزلازل.

التعلميات خلال الوجود داخل العمارات:

حين وقوع الزلزال وأنت داخل غرفة أو بناية عليك الاختباء تحت طاولة أو مكتب.

إذا لم تستطع الاختباء قف في مكان داخل الغرفة وابتعد عن النوافذ.

تجنب الجدران والمرايا والرفوف التي قد تكون عرضة للانهيار أو السقوط.

كن حذرا من السقوف الثانوية المعرضة للسقوط.

حاول الاحتماء بشيء يحمي رأسك مثل وسادة على سبيل المثال.

كن حذرا من الجلوس على الجسور المعلقة التي تكون قريبة من الأبنية.

الابتعاد عن الأماكن المرتفعة ومن الأفضل إستخدام السلالم بدلا من المصاعد.

لا تعود إلى البناية بعد إنتهاء الزلزال، إلا بعد التثبت من سلامة المبنى.

‏‎التعليمات خلال الوجود داخل البيوت: