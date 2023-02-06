العالم اليوم - بعد زلزال كهرمان مرعش.. ما فرص تكراره في الشرق الأوسط؟

انتم الان تتابعون خبر بعد زلزال كهرمان مرعش.. ما فرص تكراره في الشرق الأوسط؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 فبراير 2023 02:31 مساءً - كشف الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر الإثنين، توقعات بتكراره الفترة المقبلة في منطقة الشرق الأوسط؛ نتيجة استمرار تحرك وانزلاق القشرة الأرضية في شمال إفريقيا نحو جنوب غرب أوروبا وجزء من آسيا.

الخبير الجيولوجي، الدكتور يحيى القزاز، يشرح لموقع "دوت الخليج"، أسباب هذا الزلزال، وتوقعات تكراره في دول المنطقة، وما يلزم اتخاذه للحد من خسائر الزلزال القادمة.

سقط مئات القتلى والجرحى في مدن تركية وسورية، جراء زلزال مدمر بقوة 7.4 درجة بمقياس ريختر ضرب محافظة كهرمان مرعش جنوبي تركيا، فجر الإثنين.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ارتفاع عدد الضحايا إلى 912 قتيلا و5383 مصابا، وانهيار أكثر من 1700 مبنى من جراء الزلزال.

كما أكدت وزارة الصحة في سوريا المجاورة ارتفاع عدد القتلى من جراء الزلزال إلى 237 قتيلا و639 مصابا، في مدن حلب وحماة واللاذقية.

ولا تعد الزلازل والهزات الأرضية ظواهر نادرة الحدوث في تركيا، حيث تشير أرقام هيئة إدارة الكوارث والطوارئ في البلاد إلى وقوع أكثر من 33 ألف زلزال في عام 2020 وحده، بينها 322 بقوة تزيد على 4 درجات على مقياس ريختر.

اللافت هو وصوله بدرجات قوية باتجاه سوريا المجاورة، وما قد يعنيه هذا في المستقبل من علاقته بالدول الأخرى المحيطة.

كيف حدث الزلزال؟

الخبير الجيولوجي، الدكتور يحيى القزاز، يوضح كيف ولماذا حدث الزلزال الأخير، وأكثر الدول عرضة لتكراره:

• تركيا والمغرب والجزائر أكثر عرضة للزلازل، وهو أمر متوقع مثل الدول الواقعة على حزام جبال الهيمالايا.

• تركيا تقع بين لوحين متصادمين هو لوح شمال إفريقيا ولوح منطقة أوراسيا.

• عندما يتقابل اللوحان تحدث الزلازل؛ حيث تتحرك قارة إفريقيا في اتجاه جنوب غرب أوروبا وجزء من آسيا.

• التحرك يجعل جزءا من القشرة الأرضية الخارجة من قارة إفريقيا تصطدم بجزء من قارة أوروبا وهو ما يطلق عليه عملية "الاندساس".

• خلال ملايين السنين سيتم غلق البحر المتوسط عندما يتلاقى اللوحين الإفريقي والأوروبي.

• كثرة الزلازل في المنطقة دليل على عملية الاندساس وانزلاق القشرة الأرضية.

• قوة الزلزال تتناسب طرديا مع قوة عملية الاندساس التي تتم، وكلما كانت عنيفة كان الزلزال أقوى.

• قوة الزلزال المتسبب في الموجات الزلزالية التي وصلت للبلاد المجاورة وخاصة سوريا.

تكرار الزلزال

توقع الخبير الجيولوجي، تكرار الزلازل في هذه المنطقة الجغرافية بشكل دوري؛ لأنها ضمن حزام زلزالي.

طالب حكومات هذه الدول بالاستفادة من تجربة اليابان الرائدة في مجال التعامل مع الزلازل، وهي التي تقع فوق منطقة براكين، وكذلك الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في بناء المباني وتصميم الطرق والمرافق العامة لتناسب الطبيعة الجيولوجية.

الانتشار الجغرافي

أصاب الزلزال ولايات غازي عنتاب وأضنة وملاطيا وديار بكر وشانلي أورفا وعثمانية، متسببا في انهيار مئات المباني وحوصر العديد تحت الأنقاض.

أظهرت مقاطع مصورة السكان وهم يهرعون إلى الشوارع وسط أجواء باردة بسبب الثلوج التي تساقطت في الأيام الماضية.

في سوريا، ضرب الزلزال محافظات حلب وإدلب واللاذقية وحماة. وشعر بالزلزال سكان في كل من لبنان والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض المناطق في مصر.