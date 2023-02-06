العالم اليوم - إيقاف مصفاة بانياس النفطية السورية لمعالجة أضرار الزلزال

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 فبراير 2023 02:31 مساءً - قالت وزارة النفط السورية، الاثنين، إن السلطات أوقفت العمل في مصفاة بانياس النفطية لمدة 48 ساعة لمعالجة أضرار لحقت بها جراء الزلزال الذي ضرب البلاد.
وضرب زلزال وسط تركيا وشمال غرب سوريا صباح اليوم وبلغت قوته 7.8 درجة وتسبب حتى الآن في مقتل المئات وإصابة الآلاف مع انهيار بنايات في أنحاء المنطقة.
وقال مسؤول حكومي في قطاع الصحة السوري، لوكالة رويترز، إن أكثر من 237 قتلوا وأصيب نحو 600 أغلبهم في محافظات حماة وحلب واللاذقية حيث انهارت الكثير من البنايات.
وفي تركيا أدى الزلزال القوي، إلى توقف ميناء النفط التركي في "جيهان"، كما تضرر ميناء إسكندرون الواقع في إقليم خطاي بجنوب البلاد
وقالت شركة بوتاش التركية لتشغيل خطوط الأنابيب إنه لم تلحق أضرار بخطوط الأنابيب الرئيسية.
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