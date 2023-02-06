أردوغان: حصيلة ضحايا الزلزال ارتفع إلى 912 قتيلا و5383 مصابا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 فبراير 2023 01:36 مساءً - قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الزلزال الذي ضرب البلاد خلّف 912 قتيلا ونحو 5400 جريح، مؤكداً بالقول : “عمليات إنقاذ العالقين من تحت الأنقاض هي أولويتنا”.

وأشار أردوغان، خلال مؤتمر صحفي، إلى أنه لا يمكن توقع الحصيلة النهائية للضحايا في ظل استمرار عمليات الإنقاذ، لافتا إلى أن 45 دولة عرضت على تركيا المساعدة في جهود الإنقاذ والبحث عن الضحايا.

ولفت إلى أن الزلزال يعد أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ 1939، مشددا على مواصلة عمليات الإغاثة والإنقاذ، متابعا: “الزلزال خلف خسائر كبيرة واستنفرنا كل الوسائل لتجاوز آثاره”.

ولفت إلى أن قوات الجيش التركي تباشر أعمال الإنقاذ في المناطق المتضررة من الزلزال، وأن هناك 9000 عنصر من فرق الإنقاذ تمارس عملها، ووفقا للإحصاءات الأخيرة فقد بلغت قوة الزلزال 7.7 درجات على مقياس ريختر.