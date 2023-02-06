مراسل «القاهرة الإخبارية» فى أنقرة: أعداد ضحايا زلزال تركيا أكبر من المعلن

وأشار عمر أحمد، خلال مراسلته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"،، إلى أن الزلزال وقع فى الرابعة و17 دقيقة صباح اليوم، لذلك يمكن القول بأن أعداد الضحايا والأشخاص الموجودين تحت الأنقاض أكبر بكثير من المعلن عنهم الآن.
وتابع، أن انهيار 1710 مبان بالكامل يشير إلى أن أعداد الضحايا كبيرة للغاية، موضحًا أن هناك 2323 جريحا تم نقلهم إلى المستشفيات المختلفة، متابعًا أن السلطات التركية لا تريد بث الهلع بين المواطنين الأتراك وأقارب ضحايا الزلزال.
وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" فى تركيا، إلى أنه من المحتمل أن نشهد ارتفاعًا فى أعداد الضحايا خلال الساعات المقبلة، خاصة أن الزلزال لم يضرب منطقة واحدة فقط، وإنما ضرب 10 ولايات تركية التى تشهد الكثير من الدمار حاليًا.
وتابع، أنه يصعب الوصول إلى المبانى التى تأثرت بالزلزال حاليًا، مشيرًا إلى أن الوضع مأساوى فى تركيا وتحاول السلطات السيطرة عليه ولكنها بحاجة إلى مساعدات كبيرة سواء دولية أو من مدن ومناطق تركية أخرى.
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