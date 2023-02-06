«القاهرة الإخبارية»: هزة أرضية جديدة فى سوريا وأخرى بـ لبنان

جدة - نرمين السيد - أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل، بوقوع هزة أرضية جديدة فى عموم المناطق السورية.



جدة - نرمين السيد - أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل، بوقوع هزة أرضية جديدة فى عموم المناطق السورية. كما أكدت "القاهرة الإخبارية"، وقوع هزة ارتدادية إضافية شعر بها سكان لبنان الآن.

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