مراسل «القاهرة الإخبارية»: لبنان تعرض لـ3 هزات أرضية.. أكبرها 7.7 درجة

وأضاف سنجاب، خلال مراسلته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه "تتابعت هزات ارتدادية متتالية لم يشعر بها معظم السكان، وتعد تلك الهزات هى الأعنف فى تاريخ لبنان على مدار الـ 3 عقود الماضية، وهو ما تسبب فى حالة هلع بين المواطنين بمختلف الأنحاء".
وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن المناطق التى تعرضت للهزة الأرضية هى الأكثر حرمانًا من الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه، بخلاف موجة البرد الشديدة التى تشهدها البلاد فى هذه الفترة من العام.
وقال إنه تم تأجيل اجتماع مجلس الوزراء اللبنانى، الذى كان مقررًا له اليوم الإثنين، لانعقاد اللجنة العليا للكوارث والطوارئ بالبلاد.
وأضاف مرسل "القاهرة الإخبارية"، أن اللجنة تبحث تداعيات الزلزال الذى تعرض له لبنان، أمس، ويبحث الأضرار التى حدثت جراء الزلزال، الذى ضرب الشمال اللبنانى، لافتًا إلى أن الصليب الأحمر اللبنانى أعلن عدم تلقيه أى بلاغات بوفيات حتى الآن، وأنه لا يوجد أى انهيارات، لكن هناك تصدعات بالعديد من المبانى.
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