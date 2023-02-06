العالم اليوم - حادث مروع في مصر.. جرحى بينهم 7 فلسطينيين

انتم الان تتابعون خبر حادث مروع في مصر.. جرحى بينهم 7 فلسطينيين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 فبراير 2023 01:29 مساءً - قال مصدران أمنيان بمديرية أمن السويس لرويترز إن 47 شخصا أصيبوا في حادث مروري بطريق رأس سدر السويس في مصر صباح الإثنين.

وأوضح المصدران أن الحادث جاء نتيجة انقلاب حافلة نقل ركابا في أحد المنحنيات نتيجة السرعة الزائدة وأن الحافلة كانت متجهة إلى مدينة السويس من مدينة مرسى علم.

وأضافا أن هناك 7 فلسطينيين ضمن المصابين.

وقالت وزارة الصحة والسكان في بيان على فيسبوك إنها دفعت بعدد 26 سيارة إسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات المجاورة لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.