شاهد على «القاهرة الإخبارية».. لحظة انهيار عقار شاهق فى تركيا

جدة - نرمين السيد - وفى مؤتمر صحفى، أعلن نائب الرئيس التركى فؤاد أقطاى، أنه تم تسجيل 87 هزة ارتدادية حتى الآن، مؤكدا ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزل المدمر إلى 284 قتيلا و2323 جريحا، علاوة على انهيار أكثر من 1700 مبنى.

وقال فؤاد أقطاى، إن السلطات وضعت خطة بالتنسيق مع إدارة الأرصاد للبدء فى أعمال الإنقاذ فور وقوع الزلزال، الذى ضرب البلاد فجر اليوم، لافتًا إلى أن الحكومة التركية تلقت اتصالات من دول كثيرة لتقديم المساعدة.

وقال فؤاد أقطاى، إن السلطات وضعت خطة بالتنسيق مع إدارة الأرصاد للبدء فى أعمال الإنقاذ فور وقوع الزلزال، الذى ضرب البلاد فجر اليوم، لافتًا إلى أن الحكومة التركية تلقت اتصالات من دول كثيرة لتقديم المساعدة.

وأضاف نائب الرئيس التركى، أنه سيتم إعلان حسابات بنكية لاستقبال المساعدات خلال الساعات المقبلة، مناشدًا المواطنين بتقديم المساعدة، ولفت إلى أن الحكومة تواصل جهودها لمساعدة المواطنين المتضررين جراء الزلزال وإيوائهم، خصوصًا بعد موجة الطقس البارد التى تشهدها البلاد.