خبير لـ«القاهرة الإخبارية»: تركيا فى نطاق التصادم بين صفائح الزلازل

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور نجيب أبو كركى، أستاذ علم الزلازل من عمان، عن أن تركيا تقع فى نطاق التصادم ما بين صفائح الزلازل العربية والصفائح الأوروبية الآسيوية، لافتًا إلى أنه يوجد تصادم بينهما، ما يعنى وجود تصدع من النوع الذى ينتج عنه زلازل بقوة كبيرة وتردد زمنى قصير.





وأضاف فى مداخلة لـ"القاهرة الإخبارية"، أن الدول المعرضة للزلازل على فترات متقاربة كاليابان وتركيا وإيران لديها الخبرات الكافية للتعامل مع تلك الأمور، لكن الزلازل القوية تعد من الكوارث الكبرى ولا تستطيع أى دولة منعها، لكن يمكن التقليل من خسائرها. وأوضح أن الأحوال الجوية تزيد من تبعات الزلازل وتعرقل أعمال الإنقاذ، وهو ما يجب أخذه فى الحسبان حال وقوع تلك الكوارث. وكان نائب الرئيس التركى فؤاد أقطاى، أعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلازل المدمر الذى ضرب تركيا، فجر اليوم الإثنين، إلى 284 قتيلًا و2323 جريحًا وانهيار أكثر من 1700 مبنى.

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