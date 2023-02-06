المرصد التركى: هذا أكبر زلزال تشهده البلاد منذ 1999

جدة - نرمين السيد - ووصفت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية الزلزال العنيف الذى ضرب جنوب تركيا، صباح اليوم، بأنه أقوى زلزال شهدته البلاد منذ أكثر من مائة عام.

وأعلن نائب الرئيس التركى فؤاد أقطاى، تسجيل 87 هزة ارتدادية حتى الآن، مؤكدا ارتفاع حصيلة ضحايا الزلازل المدمر الذى ضرب تركيا، فجر اليوم الإثنين، إلى 284 قتيلا و2323 جريحا وانهيار أكثر من 1700 مبنى.