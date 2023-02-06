مسؤول بقطاع الطاقة التركى: لا أضرار فى خطوط النفط عقب الزلزال

جدة - نرمين السيد - أكد مسؤول بقطاع الطاقة التركى، اليوم الإثنين، أنه لا أضرار فى خطوط النفط عقب الزلزال العنيف الذى ضرب جنوب البلاد، فجر اليوم، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وأعلن نائب الرئيس التركى فؤاد أقطاى، فى مؤتمر صحفى اليوم، أنه تم تسجيل 87 هزة ارتدادية حتى الآن، مؤكدا ارتفاع حصيلة ضحايا الزلازل المدمر إلى 284 قتيلا و2323 جريحا، علاوة على انهيار أكثر من 1700 مبنى. و قال فؤاد أقطاى، نائب الرئيس التركى، إن السلطات وضعت خطة بالتنسيق مع إدارة الأرصاد للبدء فى أعمال الإنقاذ فور وقوع الزلزال، الذى ضرب البلاد فجر اليوم، لافتًا إلى أن الحكومة التركية تلقت اتصالات من دول كثيرة لتقديم المساعدة. وأضاف أنه سيتم إعلان حسابات بنكية لاستقبال المساعدات خلال الساعات المقبلة، مناشدًا المواطنين بتقديم المساعدة، لافتًا إلى أنهم يواصلون جهودهم لمساعدة المواطنين المتضررين جراء الزلزال وإيوائهم، خصوصا بعد موجة الطقس البارد التى تشهدها البلاد.

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