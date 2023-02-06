زلزال تركيا.. تحذير من تسونامى (تفاصيل)

وأضاف مدير مرصد الزلازل التركى، فى مؤتمر صحفى نقلته "القاهرة الإخبارية"، أنه من المستحيل إيقاف الزلزال، لكن نعمل على ألا يكون هناك تضاعف لأضراره عن طريق اتخاذ التدابير اللازمة.
وأوضح أن هذا الزلزال يعد الأقوى خلال الـ25 عاما الأخيرة، ولا يقل عن زلزال 17 أغسطس 1999، محذرا المواطنين الذين يعيشون فى نطاق الزلزال بأن عليهم عدم دخول المبانى التى تعرضت للتصدع، لعدم زيادة الأضرار والضحايا.
وأكد مدير المرصد أن الزلزال يمكن أن ينتهى على مدى قريب، ويمكن أن يكون انتهى بالفعل، لكن تأثير الكارثة مستمر، ومن الممكن امتداده لعام على الأقل.
وذكر أن نطاق الزلزال التركى هو بحر إيجه والمتوسط والأسود، وبالتالى وجهنا تحذيرا للدول الموجودة فى هذه المنطقة، كما نتابع مستوى المياه فى البحر ومصادر الطاقة، والتصدع فى مسار الزلزال للتحذير من أى تسونامى يمكن أن يحدث.
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