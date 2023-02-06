العالم اليوم - توابع الزلزال..تضرر ميناء إسكندرون وتوقف العمليات في "جيهان"

انتم الان تتابعون خبر توابع الزلزال..تضرر ميناء إسكندرون وتوقف العمليات في "جيهان" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 فبراير 2023 12:22 مساءً - أدى الزلزال القوي الذي ضرب تركيا، في وقت مبكر صباح الاثنين، إلى تضرر ميناء إسكندرون الواقع في إقليم خطاي بجنوب البلاد، بحسب ما أعلنته هيئة الملاحة البحرية التركية.

وبعد عمليات التفتيش لرصد الأضرار، قالت الهيئة على تويتر إن العمليات مستمرة في موانئ بجانب إسكندرون.

من جانبها قالت وكالة تريبيكا للشحن إن العمليات في ميناء النفط التركي في جيهان توقفت بعد وقوع الزلزال القوي على مقربة منه، مضيفة أن اجتماعا طارئا سيعقد بشأن الأمر.

وقالت شركة بوتاش التركية لتشغيل خطوط الأنابيب إنه لم تلحق أضرار بخطوط الأنابيب الرئيسية.

وفي إشعار، قالت تريبيكا إن الموانئ في جنوب شرق تركيا تأثرت بالزلزال وتم الإبلاغ عن تأخيرات في العمليات.

ومن جانب آخر قال مسؤول في قطاع الطاقة التركي لوكالة رويترز، إن الزلزال لم يسفر عن حدوث أضرار في خط أنابيب كركوك-جيهان الذي ينقل النفط من العراق إلى تركيا وخط أنابيب باكو-تفليس-جيهان، مضيفا أن تدفقات النفط مستمرة في الخطين.

وضرب زلزال بلغت شدته 7.8 درجة جنوب تركيا وشمال غرب سوريا في وقت مبكر اليوم، وأسفر عن مقتل ما يزيد على 500 وإصابة المئات بعد انهيار مبان في أنحاء المنطقة، فيما بدأ البحث عن ناجين وسط الأنقاض.