كاتب من إسطنبول لـ«القاهرة الإخبارية»: أصوات الضحايا تخرج من أسفل الأنقاض

جدة - نرمين السيد - قال سامر الأحمد، الكاتب الصحفى من إسطنبول، إن تركيا تمر بكارثة حقيقية، وإن أعداد ضحايا الزلزال فى تزايد مستمر، لافتًا إلى أن أصوات الضحايا تخرج من أسفل الأنقاض حتى الآن.





وأضاف خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأوضاع فى الجنوب التركى من الممكن أن تكون أقل حدة من الشمال السورى، التى يعد الوضع فيها كارثيًا، وهناك آلاف المبانى التى تعرضت للانهيار، وأن هناك عددًا كبيرًا من الضحايا ما زالوا عالقين تحت الأنقاض.

وأشار الكاتب الصحفى، إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الولايات فى الجنوب التركى تعرضت لدمار كبير فى الأبنية، وأن الحصيلة النهائية للضحايا لا يمكن إعلانها الآن، وأنه ما زال هناك العديد من الضحايا تحت الأنقاض.

وأوضح أن تركيا لديها مديرية الكوارث وفرق تدخل سريع، لكن الكارثة كانت أكبر من إمكانات الولايات المتضررة، وبالتالى تم الاستعانة بالولايات المجاورة للمساعدة فى الإنقاذ.

وذكر أن ولاية هاطاى التركية هى الأكثر تضررًا بعد ولاية كهرمان مرعش مركز الزلزال، وأن شبكات الاتصال مقطوعة عن هاطاى والدمار طال عشرات المبانى، لافتًا إلى أن الجنوب التركى لم يشهد مثل هذه الكارثة من قبل، وأن التجهيزات أكبر فى الشمال التركى وإسطنبول، وأن الحكومة التركية طلبت مساعدات دولية وهو ما يدل على كبر حجم الكارثة.

واستطرد الكاتب الصحفى من إسطنبول أن القوات المسلحة التركية رفعت حالة الطوارئ القصوى، وطلبت المساعدة فى الإنقاذ ورفع الأنقاض وانتشال الضحايا، ولافتا أن فرق الدفاع المدنى التركية غير قادرة على احتواء الموقف، وهو ما دعا الحكومة التركية طلب مساعدات دولية سريعة للمشاركة فى احتواء تلك الكارثة.