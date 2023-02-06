نائب الرئيس التركى: سجلنا 87 هزة ارتدادية حتى الآن

و قال نائب الرئيس التركى، إن السلطات وضعت خطة بالتنسيق مع إدارة الأرصاد للبدء فى أعمال الإنقاذ فور وقوع الزلزال، الذى ضرب البلاد فجر اليوم.
وأضاف فؤاد أقطاى، فى كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أننا "تلقينا اتصالات من دول كثيرة لتقديم المساعدة، وكشف أنه خلال الساعات المقبلة سيتم إعلان حسابات بنكية لاستقبال المساعدات وناشد المواطنين بتقديم المساعدة".
وأعرب نائب الرئيس التركى عن التعازى لأسر الضحايا وتمنى السلامة للمصابين، مؤكدًا أن تركيا منطقة زلزال ولا مفر من ذلك، وقال: "ندرك أن المبانى غير الجاهزة لتلقى الزلازل أسفرت عن زيادة أعداد القتلى والمصابين".
وأشار إلى أن الحكومة التركية تواصل جهودها الآن، لمساعدة المواطنين المتضررين جراء الزلزال وإيوائهم، خصوصا بعد موجة الطقس البارد التى تشهدها البلاد.
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