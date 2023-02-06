تعليق الطيران فى مطار غازى عنتاب ووقف الحركة بميناء جيهان التركى

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات التركية، اليوم الإثنين، تعليق حركة الطيران المدنى فى مطار غازى عنتاب بسبب الزلزال الذى ضرب جنوب البلاد، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





كما أعلنت تركيا تعليق الحركة فى ميناء جيهان التركى جراء الزلزال العنيف، وأعلن نائب الرئيس التركى، توقف الرحلات الجوية فى مطار هاطاى بسبب الزلزال. وضرب زلزال قوى تركيا، اليوم الإثنين، وصفته هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية بأنه الأقوى منذ مئة عام، حيث بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر، وانهارت مئات المبانى. وأعلن نائب الرئيس التركى ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 284 قتيلاً، فيما تواصل فرق الإنقاذ التركية البحث عن ناجين تحت أنقاض المبانى فى شوارع تغطيها الثلوج، وفقًا لهيئة الكوارث التركية.

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