سوريا تعلن خطة طوارئ على المستوى الوطنى لمواجهة آثار الزلزال

جدة - نرمين السيد - وترأس الرئيس السورى بشار الأسد، اجتماعا طارئا للحكومة حول تداعيات الزلزال، كما أعلنت السلطات السورية تأمين أماكن الإيواء والغذاء للمتضررين من الزلزال بشكل عاجل.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 237 وفاة و639 مصابًا.

وضرب زلزال عنيف محافظات عدة فى سوريا، فجر اليوم الإثنين، ما أسفر عن سقوط مئات الضحايا فى محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس، جراء الزلزال.