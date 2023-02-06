الرئيس السورى يترأس اجتماعا طارئا للحكومة حول تداعيات الزلزال

جدة - نرمين السيد - ترأس الرئيس السورى بشار الأسد، اجتماعا طارئا للحكومة حول تداعيات الزلزال الذى ضرب البلاد، فجر اليوم الإثنين، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





كما أعلنت السلطات السورية تأمين أماكن الإيواء والغذاء للمتضررين بشكل عاجل من الزلزال. وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 237 وفاة و639 مصابًا. وضرب زلزال عنيف محافظات عدة فى سوريا، فجر اليوم الإثنين، ما أسفر عن سقوط مئات الضحايا فى محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس، جراء الزلزال.

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