العالم اليوم - كارثة الزلزال في سوريا.. "نداء استغاثة" من الهلال الأحمر

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 فبراير 2023 11:20 صباحاً - أكد أمين عام الهلال الأحمر السوري خالد عرقسوس في مقابلة مع "دوت الخليج"، الإثنين، أن هناك نقصا شديدا في الأدوية والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات في ظل كارثة الزلزال الذي ضربت البلاد.

وقال عرقسوس إن حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب سوريا، الإثنين، بلغت 350 قتيلا. وفيما يلي أبرز ما جاء في مقابلة عرقسوس مع "دوت الخليج": هناك عدد كبير الجرحى نقلوا إلى المستشفيات.

لا تزال فرق الهلال الأحمر تعمل على انتشال جثث من تحت الأنقاض.

نعاني من نقص كبير في التجهيزات الخاصة بمثل هذه العمليات وخصوصا تلك التي تستخدم في إزالة الأنقاض.

أدعو الدول العربية إلى المبادرة لمساعدة المتضررين من الزلزال.

نرى مصابين تحت الأنقاض ولكن لا نستطيع الوصول إليهم بسبب نقص المعدات.

لدينا أيضا نقص في الوقود اللازم لتشغيل الآليات التابعة للهلال الأحمر والتي تستعمل في عمليات الإنقاذ.

كثيرون باتوا في العراء بعدما تهدمت بيوتهم أو أصبحت غير آمنة للسكن بسبب تصدعات ناجمة عن الزلزال.

نحتاج بشكل عاجل إلى مساعدات من المنظمات الدولية داخل سوريا وخارجها، ويشمل ذلك الدعم الفني والآليات.

باتت المستشفيات في حلب واللاذقية ممتلئة بالمصابين، ونقوم بنقل الجرحى إلى مستشفيات قريبة في بانياس وحمص.

من الضروري تأمين مراكز إيواء بشكل عاجل، وتوفير مستلزمات مثل الأغطية وغيرها للتدفئة في الأجواء الباردة.

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