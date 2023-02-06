تركيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 284 قتيلا و2323 إصابة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 فبراير 2023 10:29 صباحاً - قال نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، إن عدد الضحايا جراء الزلزال الذي ضرب البلاد فجر اليوم ارتفع حتى الآن إلى 284 قتيلا، و2323 جريحا، مؤكداً أنه تم إعلان حالة الطوارئ في جميع المستشفيات.

وأشار أقطاي، خلال مؤتمر صحفي، إلى انهيار أكثر من 1700 مبنى جراء الزلزال، موضحاً أن “الزلزال وقع في ظل أوضاع جوية صعبة وبدأنا بإرسال الوزراء وفرق الإغاثة إلى المحافظات”.

ولفت إلى تعليق حركة الطيران المدني في مطارات هاتاي ومرعش وغازي عنتاب بسبب الزلزال.

وأكد أنه تمت السيطرة على الحريق الناجم عن انفجار أنبوب الغاز، كما تم اتخاذ خطوات عاجلة لتأمين تدفق الغاز.

وأضاف نائب الرئيس التركي أنه تم تعطيل المدارس لمدة أسبوع في 10 محافظات تضررت من الزلزال، لافتا إلى أن العديد من الدول عرضت إرسال مساعدات إلى تركيا.