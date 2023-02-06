القوات المسلحة التركية تعلن حالة الطوارئ فى المناطق المنكوبة

جدة - نرمين السيد - وضرب زلزال قوى جنوب تركيا، اليوم الإثنين، وصفته هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية بأنه الأقوى منذ مئة عام، حيث بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر، وانهارت مئات المبانى.

وأعلن نائب الرئيس التركى ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 284 قتيلاً، فيما تواصل فرق الإنقاذ التركية البحث عن ناجين تحت أنقاض المبانى فى شوارع تغطيها الثلوج، وفقًا لهيئة الكوارث التركية.