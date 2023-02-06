سوريا: تأمين أماكن الإيواء والغذاء للمتضررين بشكل عاجل من الزلزال

جدة - نرمين السيد - وأعلنت وزارة الصحة السورية فى وقت سابق من اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 237 وفاة و639 مصابًا. و وفقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، ضرب زلزال عنيف محافظات عدة فى سوريا، فجر اليوم الإثنين، ما أسفر عن سقوط مئات الضحايا فى محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس، جراء الزلزال.

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