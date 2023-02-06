أبوالغيط يعزى الشعب السورى فى ضحايا الزلزال

جدة - نرمين السيد - ودعا أبوالغيط، فى تغريدة على "تويتر"، اليوم الإثنين، المجتمع الدولى إلى تقديم الدعم والمساعدة المطلوبين لغوث المنكوبين من جراء هذه الكارثة الإنسانية.

يذكر أن السلطات السورية أعلنت تعرض عدد من محافظاتها لزلزال عنيف أدى إلى مصرع وإصابة العشرات.