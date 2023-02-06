نائب الرئيس التركى يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 284 قتيلا

جدة - نرمين السيد - أعلن نائب الرئيس التركى ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 284 قتيلاً، مؤكدًا التركيز على حجم التدخل وإنقاذ من هم تحت الأنقاض، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وضرب زلزال قوى تركيا، اليوم الإثنين، وصفته هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية بأنه الأقوى منذ مئة عام، حيث بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر، وانهارت مئات المبانى. فيما تواصل فرق الإنقاذ التركية البحث عن ناجين تحت أنقاض المبانى فى شوارع تغطيها الثلوج، وفقًا لهيئة الكوارث التركية.

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