روسيا: منشآتنا العسكرية فى سوريا لم تتضرر بعد الزلزال

جدة - نرمين السيد - أكدت موسكو، اليوم الإثنين، أن المنشآت العسكرية الروسية فى سوريا لم تتضرر بعد الزلزال الذى ضرب البلاد فجر اليوم، حسبما أفاد نقل عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





أعلنت روسيا استعدادها لإرسال طائرتين للمساعدة فى عمليات الإنقاذ لضحايا زلزال اليوم فى تركيا وسوريا. وسقط عشرات القتلى والجرحى فى مدن تركية وسورية، من جراء زلزال مدمر، ضرب محافظة كهرمان مرعش جنوبى تركيا، فجر اليوم الإثنين، ووصلت قوته إلى 7.4 درجة بمقياس ريختر.

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