جدة - نرمين السيد - أعلن نائب الرئيس التركى، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال إلى 13 شخصًا فى أديامان، و14 شخصًا فى ديار بكر، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وحسب "القاهرة الإخبارية"، وأعلن نائب الرئيس التركى ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 284 قتيلاً، فيما يواصل عمال الإنقاذ فى تركيا البحث عن عشرات العالقين تحت أنقاض المبانى فى شوارع تغطيها الثلوج. ووصفت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، زلزال تركيا بأنه الأقوى منذ مئة عام، حيث بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر، وانهارت مئات المبانى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نائب الرئيس التركى: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال فى أديامان وديار بكر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.