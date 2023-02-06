جدة - نرمين السيد - أعلنت روسيا استعدادها لإرسال طائرتين للمساعدة فى عمليات الإنقاذ، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.



جدة - نرمين السيد - أعلنت روسيا استعدادها لإرسال طائرتين للمساعدة فى عمليات الإنقاذ، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل. وسقط عشرات القتلى والجرحى فى مدن تركية وسورية، من جراء زلزال مدمر، ضرب محافظة كهرمان مرعش جنوبى تركيا، فجر اليوم الإثنين، ووصلت قوته إلى 7.4 درجة بمقياس ريختر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: مستعدون لإرسال طائرتين لتركيا للمساعدة فى عمليات الإنقاذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.