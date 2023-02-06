نائب الرئيس التركى: توقف الرحلات الجوية فى مطار هاطاى بسبب الزلزال

جدة - نرمين السيد - ويأتى إعلان نائب الرئيس التركى فى أعقاب وقوع انفجار فى خط للغاز بولاية هاطاى التركية، والذى أدى إلى نشوب حريق هائل جراء الانفجار.

وضرب زلزال قوى تركيا، اليوم الإثنين، وصفته هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية بأنه الأقوى منذ مئة عام، حيث بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر، وانهارت مئات المبانى.

وأعلن نائب الرئيس التركى ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 284 قتيلاً، فيما تواصل فرق الإنقاذ التركية البحث عن ناجين تحت أنقاض المبانى فى شوارع تغطيها الثلوج، وفقًا لهيئة الكوارث التركية.